Un drammatico episodio si è verificato a Lignano Riviera, nella provincia di Udine. Una donna si è sentita male mentre stava facendo un bagno in mare. Secondo quanto ricostruisce il quotidiano Il Gazzettino che ha riportato la notizia, la donna – una turista tedesca di ottantadue anni – potrebbe aver avuto un infarto. Ha perso i sensi appena entrata in mare per un bagno e subito è finita sotto acqua. Tutto è avvenuto lunedì 11 giugno all'altezza del Bagno 5, a Lignano Riviera, sotto gli occhi degli altri bagnanti, che immediatamente hanno dato l'allarme e chiesto l’intervento dei bagnini. Purtroppo però i soccorsi da parte degli addetti al salvataggio in mare sono stati inutili. Hanno provato a rianimare la turista, ma era già troppo tardi.

La turista tedesca era in vacanza in Friuli insieme ad alcuni parenti – In spiaggia, per tutti gli accertamenti del caso, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale del Comune di Lignano Sabbiadoro che hanno subito informato il magistrato di turno della Procura di Udine. Ottenuto il nulla osta, la salma della donna è stata rimossa, in attesa del rimpatrio in Germania. Secondo quanto ricostruito, l'anziana turista era in vacanza in Friuli insieme ad alcuni parenti.