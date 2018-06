Udine, boccone di traverso: muore soffocato Nicola Martelossi, ex calciatore dell’Udinese

Un boccone di traverso è stata la causa della morte improvvisa di Nicola Martelossi, ex campione dell’Udinese e del Perugia Calcio. 68 anni, stava cenando in una trattoria in provincia di Udine con degli amici quando è accaduto il fatto: è deceduto per soffocamento.