Incidente grave sulla neve. Un bambino di 11 anni di Udine, è rimasto ferito in modo serio questo pomeriggio dopo essere caduto dalla seggiovia, a Tarvisio, in provincia di Udine, e aver fatto un volo di alcuni metri. L'incidente si è verificato intorno alle 14 e 30.

Fortunatamente il piccolo non è in pericolo di vita: è infatti atterrato su un cumulo di neve fresca che ha attutito la caduta. Ma se fosse poco dopo si sarebbe consumata una tragedia: solo qualche metro più avanti c'era la rete di recinzione della seggiovia.

Ma il bambino ha comunque riportato un trauma cranico e, si sospetta, una frattura del bacino. Il bambino, accompagnato in montagna dal nonno che lo attendeva a bordo pista, si trovava sulla seggiovia Tschopfen insieme con altri due ragazzini quando, per cause in corso di accertamento, forse per aver alzato la sbarra protettiva prima dell'arrivo, è scivolato cadendo per sette metri.

Soccorso dagli agenti della polizia in servizio sulle piste di Tarvisio, il bambino è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Tolmezzo. Un altro incidente di montagna si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 15 e 45, quando la Polizia ha soccorso una sciatrice, una donna di mezza età, che ha riferito di essersi scontrata sulla pista Di Prampero del Monte Lussari con uno sciatore di snowboard che non si sarebbe fermato dopo la collisione. La polizia sta indagando sull'episodio, ma al momento non ci sono testimoni. La donna è stata trasportata in ospedale per fratture.