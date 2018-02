Non solo il dolore per la perdita di una persona cara, ma anche l’amara sorpresa di ritrovarsi derubati. L’episodio ha visto come protagonista la famiglia di un’anziana deceduta nei giorni scorsi a Magnano in Riviera, in provincia di Udine. Come riporta Il Messaggero Veneto, la nuora, recatasi domenica a casa della defunta per recuperare alcuni effetti personali, si è subito accorta che la porta d’ingresso dell’abitazione risultata aperta, con evidenti segni d’effrazione provocati con tutta probabilità da un arnese da scasso, forse un palo di ferro o un oggetto simili.

I malviventi, probabilmente a conoscenza della morte della proprietaria dell’appartamento, si sono introdotti all’interno dell’alloggio di via San Salvatore, a caccia certamente di oggetti di valore da prelevare approfittando della inevitabile confusione provocata dal lutto e dall’abitazione prevedibilmente lasciata incustodita. A quel punto è scattata la segnalazione ai carabinieri, che ora indagano sullo spiacevolissimo episodio. Non è ancora chiaro quali oggetti preziosi siano riusciti ad asportare i ladri: la nuora, riferendo ai militari dell’Arma i dettagli dell’episodio, non ha saputo indicare eventuali ammanchi – anche in denaro – dalla casa della parente.