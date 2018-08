Il corpicino senza vita del piccolo Christopher Laverack di nove anni fu scoperto l'11 marzo del 1984 dopo due giorni di ricerche nei dintorni della città di Humberside dove era sparito dopo essere uscito dalla casa della madre per andare a trovare sua sorella. Il caso fu subito etichettato dalla polizia britannica come omicidio ma le indagini per lungo tempo non hanno trovato un colpevole. Solo 28 anni dopo si è scoperto che il carnefice era lo zio, ormai già morto. Come ricostruito dalle indagini, il bimbo era stato vittima di abusi sessuali e picchiato a morte con un oggetto contundente ma ci son voluti quasi tre decenni per stabilire che lo zio, che posava in foto di famiglia con il giovane e aveva accompagnava persino i genitori del piccolo per identificare il suo corpo, era il colpevole.

In realtà l'uomo, Melvyn Read, era stato sempre tra i principali sospettati ma non era mai emersa una prova sostanziale a suo carico. Il coinvolgimento di Read è passato inosservato per 17 anni fino al 2001, quando vi è stata la svolta ggrazie a diversi ragazzi che lo accusarono di abusi sessuali. È stato arrestato e rinchiuso per sette anni e mezzo nel 2003 per tali reati e nello stesso anno, la polizia ha aperto contro di lui le indagini per l'omicidio di Christopher. Erano passati 22 anni dalla morte di Christopher e alla fine la polizia pensò di aver risolto il caso, ma la prova regina arrivò solo molti ani dopo quando l'uomo era ormai già morto, alla fine del 2011. Solo grazie a nuove tecniche scientifiche infatti è stato possibile collegare l'uomo al nipote e accertare la presenza del bimbo nel giardino di casa dello zio dove è avvenuto il delitto. La madre di Christopher, Pam Cawley, ricevette finalmente la certezza di quello aveva sospettato per molto tempo nel 2012 quando la polizia dichiarò definitivamente Melvyn Read come l'uomo che aveva assassinato suo nipote Christopher Laverack decenni prima.