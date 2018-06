Sei anni e sei mesi. Questa la condanna definitiva inflitta a Vitangelo Bini il vigile urbano in pensione, che il 1 dicembre 2007 uccise la moglie, Mara Tani, malata di Alzheimer con tre colpi di pistola all’ospedale di Prato. Nessuno sconto per l’88enne che quindi andrà in carcere. La Cassazione ha infatti respinto il ricorso presentato dal legale di Bini, l’avvocato Lapo Bechelli, confermando così la sentenza emessa della Corte di Assise di Appello di Firenze per omicidio volontario aggravato dal rapporto di parentela. A riportarlo è il quotidiano La Nazione.

L’anziano ha trascorso già quattro anni in galera e dieci mesi agli arresti domiciliari. Se non interverrà la grazia o la sostituzione del carcere con altre misure detentive, presto per Bini si apriranno le porte della Dogaia. “La pena può essere scontata ai domiciliari dagli ultrasettantenni solo per alcuni reati ma non per quelli più gravi come l’omicidio – spiega l’avvocato – Eravamo consapevoli che sarebbe andata a finire così e avevamo già preparato l’istanza per il differimento pena per motivi di salute, per lo meno nella forma degli arresti domiciliari”.

Vitangelo Bini per oltre dieci anni aveva accudito la moglie malata, dedicandosi completamente a lei. Ad un certo punto le condizioni della donna si erano aggravate ed era stata ricoverata in ospedale. Quando i medici annunciarono alla figlia che Maria avrebbe potuto vivere in quelle condizioni ancora due giorni, due settimane o due mesi, l’ex vigile urbano non esitò: prese la pistola e mise fine alla sofferenza della donna che “amavo troppo – raccontò poi Vitangelo – non potevo essere così egoista da lasciarla ancora soffrire. Sapevo di aver commesso un reato: per questo mi costituii”.