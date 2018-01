Xavier Dupont de Ligonne's, soprannominato il "mostro di Nantes", potrebbe nascondersi in un monastero. L'uomo che nel 2001 ha sterminato la moglie e i quattro figli sarebbe stato visto da alcuni testimoni mentre partecipava a una messa nel monastero di Saint-De'sert-des-Carmes, a Roquebrune-sur-Argens, nel sud del Paese. De Ligonne's sarebbe stato visto vestito da monaco da almeno tre o quattro persone. L'ultimo avvistamento del ‘mostro' risaliva a sette anni fa, il 14 aprile 2011, quando fu filmato dalla videosorveglianza di un bancomat. La recente testimonianza ha avviato una vasta operazione della polizia all'interno del consesso religioso.

La strage.

I fatti risalgono al 2001, quando cinque persone, una madre e i suoi quattro figli, scomparvero misteriosamente dalla loro una villetta nel centro di Nantes. I sospetti caddero immediatamente su Xavier Dupont de Ligonnes, all'epoca cinquantenne impiegato nel settore pubblicitario e rispettivamente marito e padre degli scomparsi. Conoscenti e vicini riferirono che da tempo, l'uomo aveva comportamenti deliranti e che faceva spesso riferimento al suo passato di agente segreto e a un fantomatico programma di protezione di testimoni. Verosimilmente, si trattava solo un tentativo di depistaggio, come la lettera inviata alla scuola dei figli più giovani in cui comunicava il trasferimento della famiglia in Australia.

A svelare il mistero della famiglia Dupont de Ligonne's fu stato l'avvistamento del capofamiglia che caricava in auto dei sacchetti di plastica. Una perquisizione della villetta portò alla luce i resti di Agnes, 49 anni dei quattro figli, Benoit, di 13 anni, Anne di 16, Arthur di 18 e Thomas di 21 anni e del labrador di famiglia. Tutte le vittime erano state assassinate con un'arma da fuoco. Ricercato per omicidio plurimo, da allora il cinquantenne pubblicitario è tuttora latitante. Ignoto anche il movente della strage.

Il mistero della famiglia Troadec, scomparsa nel nulla.

Il caso della famiglia di Nantes è tornato alla memoria con la scomparsa di un’intera famiglia a Nantes, in Francia, proprio dove il ‘mostro' uccise moglie e figli.

Si tratta di Pascal e Brigitte Troadec, marito e moglie, entrambi cinquantenni e dei due figli Sébastien, 21 anni, e Charlotte, 18. Sebbene i sospetti si concentrino sul figlio maggiore, affetto da disturbi psichici, non si esclude che il mostro di Nantes possa essere tornato a colpire.