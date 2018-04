Quando la mamma l'ha messa a letto per l'ultima volta non avrebbe mai potuto immaginare che l'innocuo orsacchiotto che lei le aveva sistemato nella culletta l'avrebbe uccisa. È la terribile storia della piccola Connie Rose, una bambina britannica di 18 mesi, trovata morta nella sua culletta, soffocata dal pupazzo durante la notte. La tragedia, avvenuta nel marzo scorso, ha sconvolto la famiglia della bambina che ora ha deciso di raccontare la sua storia per mettere in guardia gli altri genitori dal lasciare giocattoli e altri in culla quando si mette a dormire un bimbo

La donna , Dexy Leigh Walsh Dexy, aveva infilato al lato del letto di Connie diversi orsetti di peluche per impedirle di cadere tra il materasso e il muro e di colpire con la testa. Durante la notte però la piccola si è rigirata e uno dei suoi peluche è caduto e l'ha soffocata. Quando la mamma è andata svegliare la piccola, ormai per lei non c'era più niente da fare. La donna ha provato a rianimarla su indicazione del servizio di emergenza sanitaria giunto poco dopo sul posto, ma per la bimba non c'era più nessuna speranza. "Ho incolpato me stessa. Tutto quello a cui penso ora è che se avessi lasciato vuoto il lettino sarebbe ancora qui forse con solo un piccolo bozzo sulla testa", ha scritto la donna su una pagina facebook creata dopo la morte della figlia, aggiungendo: "Per questo chiedo a ogni genitore di non cercare di riempire lettini e cullette con cose morbide per non farli sbattere. Per favore lasciateli vuoti, spostate tutto perché potreste ritrovarmi come me ad avere il più grande rimpianto della vita".