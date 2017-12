E' stata uccisa a coltellate dal figlio del suo compagno la mattina di Natale e tra le braccia della sua bambina, a cui ha fatto da scudo per evitare che la follia omicida del suo killer colpisse anche lei. E' successo in un paesino vicino Lisburn, in Irlanda del Nord, dove Jayne Toal Reat, 43 anni, è morta pugnalata alla testa e al volto da un ragazzo di 19 anni, Nathan Ward, che è stato fermato e accusato di omicidio. A raccontare la dinamica di quanto accaduto, è stata la figlia della vittima, Charlotte Reat, 21 anni, viva proprio grazie al coraggio della madre.

"Non dimenticherò mai il giorno in cui mia madre è morta davanti ai miei occhi e tra le mie braccia". Nell'attacco è rimasto gravemente ferito anche il padre dell'aggressore, Joseph Tweedie, 50 anni. Si trovavano insieme a casa per festeggiare il Natale, e mai nessuno avrebbe potuto immaginare quello che sarebbe successo poco dopo.

Solo qualche minuto prima della tragedia Charlotte e sua madre avevano condiviso sui social network un'immagine che le ritraeva felici. "Questa è l'ultima foto con mia madre la sera della Vigilia – ha scritto la ragazza in un toccante post sulla sua pagina Facebook -. Dopo averla scattata mi ha detto di volermi bene. Poi, è finito tutto, mi è stata portata via nel modo più cruento possibile". Il loro aggressore, accusato di omicidio e di tentato omicidio, dovrà ora comparire davanti ai giudici il prossimo 8 gennaio, quando dovrà confessare i motivi che lo hanno portato a compiere questo folle gesto.