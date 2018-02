Le sorelle Shirley Morris e Glenndria Morris sono state incriminate per l'omicidio di un bambino di tre anni: le due, stando a quanto riferiscono i media statunitensi, avrebbero inizialmente sculacciato il piccolo, poi avrebbero afferrato una mazza da baseball e a turno l'avrebbero colpito al torace e alla testa fino a causargli la morte. Cosa aveva fatto il piccolo per meritare una simile "punizione"? Nulla, semplicemente aveva preso un pezzo di torta dalla credenza senza chiedere il permesso.

Le indagini condotte dalla polizia di Fulton hanno dimostrato che le sorelle Morris si sono accanite sul piccolo per futili motivi: per questo le due sono accusate di omicidio con l'aggravante della crudeltà. Sempre secondo la polizia, tuttavia, pur in un quadro decisamente molto grave le responsabilità delle due donne sarebbero state differenti: solo Shirley avrebbe colpito il bambino ripetutamente alla testa con la mazza da baseball; la sorella, pur essendo stata complice, si sarebbe limitata a sculacciare il piccolo, anche se non avrebbe fatto nulla per evitare le gravi il decesso del bambino. Le due sorelle sono detenute nella prigione della contea di Fulton. Per entrambe è stata fissata una cauzione di 200mila dollari.