Quando gli agenti di polizia sono accorsi sul posto per una segnalazione di schiamazzi in casa hanno trovato all'esterno una coppia di coniugi intenti a litigare che hanno subito minimizzato l'accaduto. Gli agenti però hanno voluto accertare le loro parole facendosi aprire la porta ma nemmeno loro immaginavano che varcata la soglia si sarebbero trovati davanti a una scena da orrore. In una culla giaceva il corpo senza vita di un bambino di 3 anni, figlio della coppia, mentre in un'altra il più piccolo di appena quattro mesi in condizioni critiche. È la terribile storia di abusi che arriva da un sobborgo di Wichita, nello stato del Kansas, negli Stati Uniti, dove la famiglia viveva una casa mobile.

Secondo gli esami del medico legale, il piccolo deceduto aveva segni di percosse su tutto il corpo, era terribilmente denutrito, e sarebbe rimasto in quella culla già morto per giorni. Per questo i genitori del piccolo Zaiden Javonovich, il 28enne Patrick Javonovich e la 22enne Brandi Kai Marchant sono stati arrestati dalla polizia con la pensatissima accusa di maltrattamento di minori e omicidio. Secondo gli inquirenti, i due genitori torturavano consapevolmente e picchiavano crudelmente il piccolo Zaiden lasciandolo in un situazione igienica pessima.

A rendere ancora più terribile la scoperta è che alcuni vicini avevano segnalato ai servizi sociali possibili abusi in quella casa ma nessuno aveva controllato e la polizia lo ha scoperto solo per caso. Se gli agenti non fossero entrati nessuno avrebbe mai saputo nulla e probabilmente anche il più piccolo avrebbe fatto la stessa fine del fratello. Il neonato infatti è stato portato in ospedale in condizioni critiche ma fortunatamente ora si sta riprendendo.