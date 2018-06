Un uomo di 39 anni è stato arrestato con l'accusa dell'omicidio di Zofija Kaczan, una donna di 100 anni di Derby, in Regno Unito, morta pochi giorni dopo essersi rotta il collo in una rapina avvenuta in strada. Lo ha comunicato la polizia del Derbyshire, specificando che il 39enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio, dopo essere stato arrestato per la rapina subita dalla centenaria lo scorso 28 maggio. In quell’occasione, Zofija era stata gettata a terra e lasciata, in un lago di sangue, con uno zigomo fratturato. Il malvivente le aveva poi portato via la borsetta.

Secondo le ricostruzioni, il rapinatore sarebbe stato indotto a pensare che all’interno della borsa vi fossero anche più di 1.000 sterline in contanti visto che la vecchina stringeva tra le mani una bolletta. L’uomo potrebbe essere stato convinto che coi quei soldi Zofija Kaczan intendeva pagare la cifra riportata sulla ricevuta. Il sospetto, 39 anni, è stato arrestato in relazione alla rapina avvenuta alle 8.45 dello scorso lunedì nella zona di Normanton, nei pressi della chiesa polacca di San Maksymilian Kolbe a Derby.

Un’amica della vittima l'ha trovata agonizzante, appoggiata ad una macchina, con il volto rigato dal sangue delle ferite. L’anziana non è stata in grado di fornire alla polizia una descrizione del suo aggressore; gli investigatori hanno descritto l’aggressione come un "incidente particolarmente brutto che ha colpito una signora anziana molto vulnerabile incapace di difendersi". La signora Kaczan, una devota cattolica, aveva festeggiato il suo 100° compleanno con una grande festa a casa sua ad aprile. Suo marito, che ha lavorato per Rolls Royce a Derby, è morto circa dieci anni fa. La coppia non ha mai avuto figli.