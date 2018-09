Tim Brent è un ex giocatore professionista di hockey e suo malgrado è finito al centro di attacchi e polemiche dopo aver pubblicato sui social network alcune sue fotografie accanto a un enorme orso grizzly appena cacciato e ucciso in una foresta dello Yukon, in Canada. L'immagine dell'ex atleta accanto all'ambito "trofeo" ha indignato migliaia di persone: Brent, noto al pubblico canadese per aver giocato con la Toronto Maple Leafs e i Carolina Hurricanes nella National Hockey League, aveva descritto la battuta di caccia con una serie di post pubblicati su Twitter dai toni epici, descrivendo un "inseguimento durato ore" nei dettagli e raccontando: "Ve lo posso garantire gente, quell'orso era chiaramente il padrone della vallata e non aveva paura di niente!".

Le risposte ai tweet di Brent non sono state tenere, anzi. C'è chi si è detto nauseato e chi, come Jim Cornette, ex booker professionista di wrestling, è stato decisamente più duro: "Non ho idea di chi cavolo tu sia, un sacco di persone mi hanno portato a commentare sulla cosa che hai fatto, ma devo dirti che razza di fottuto spreco di carne siete te e il tuo gruppetto di cacciatorini. Vorrei davvero che le cose fossero andate al contrario, con te nudo nei boschi e l'orso con il fucile. Seriamente, f**k you".

Si potrebbe credere che dopo una sequela di minacce e insulti Brent avesse "capito la lezione". Invece no: non solo non ha cancellato il post con la foto dell'orso grizzly, ma ne ha pubblicato un altro con accanto un grande alce morto, anch'esso ucciso in una battuta di caccia e poi scuoiato. "Le stelle si sono allineate nello Yukon quando ho visto questo alce gigante" scrive, "sono grato e non dimenticherò mai questo momento, con la famiglia, nel posto più bello della terra. Questo è un alce di una vita !!!". Come era successo in precedenza sotto il suo tweet si sono scatenate centinaia di risposte, alle quali Brent ha nuovamente replicato provocatoriamente pubblicando la fotografia del suo congelatore pieno di carne: "Ecco uno dei tanti motivi per cui cacciamo: alci, orsi, alci e cinghiali riempiono il congelatore della mia famiglia!".