Ha ucciso un uomo a caso in strada solo per far colpo sul gruppo di amici che erano presenti e che hanno filmato la scena con il cellulare. Protagonista dell'assurda violenza un ragazzino britannico di appena 16 anni, Connor Stewart, identificato dalla polizia di Blackpool, nel Lancashire e ora condannato da un tribunale locale a tre anni di carcere. Una pena decisamente lieve ma che ha tenuto in considerazione del passato di violenze a cui il giovane è stato sottoposto in famiglia e il riconoscimento che non si trattava di omicidio volontario.

Una decisione accolta però con sgomento dalla famiglia della vittima, il 47enne Michael Rhodes, rimasto a terra col cranio fracassato dopo essere caduto con la testa sul marciapiede a seguito del violento pugno sferrato all'improvviso e senza alcun motivo dall'adolescente. I parenti hanno definito la sentenza un "calcio nello stomaco" ricordando che il 47enne pur avendo problemi di tossicodipendenza non dava fastidio a nessuno e non aveva mai creato problemi. "Ora lui ha un futuro e Michael non c'è più", hanno sottolineato i familiari.

Stewart inizialmente ha detto alla polizia di aver agito per autodifesa, ma poi davanti ai filmati che lo incastrano ha ammesso le colpe. Come dimostrano gli stessi video girati dai ragazzi presenti, Rhodes prima di essere ucciso è stato insultato dal gruppo di ragazzi, infine il 16enne si è avvicinato a lui colpendolo, quando l'uomo ha cercato di difendersi semplicemente alzando le braccia, lui gli ha sferrato un violento pugno al volto, prima di scappare.