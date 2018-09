Un uomo di 24 anni avrebbe sterminato la propria famiglia in Australia. Anthony Harvey, 24enne, è apparso in tribunale dopo che i poliziotti hanno trovato i corpi massacrati delle sue due gemelle di 2 anni, Alice e Beatrix, Charlotte di tre anni, di sua moglie Mara, 47 anni, e della nonna delle bimbe, Beverley Quinn che ne aveva 74. La coppia gestiva un’attività di giardinaggio a Morley, a nord-est di Perth. Secondo alcuni rapporti, l’uomo si è rivolto alla polizia solo dopo aver "lasciato i corpi a marcire per una settimana" all'interno della casa di famiglia a Bedford.

Il commissario della polizia locale, Chris Dawson, ha detto ai media che la strage sarebbe stata compiuta “non solo con una pistola, ma con diverse armi". “Stiamo parlando di uno strumento smussato e sono stati usati coltelli", ha detto. L’agente ha detto che moglie e suocera sarebbero state uccise in cucina e le bambine in altre stanze della casa. Harvey è rimasto a casa per un "numero di giorni" prima di consegnarsi alla polizia alla stazione di Karratha, una città ad oltre 15 ore di distanza da dove è stata trovata la famiglia. Il 24enne è apparso di fronte alla Corte di Karratha, indossando una maglietta, jeans e niente scarpe. In tribunale sono fatti i nomi delle persone assassinate presumibilmente il 3 settembre. Quando il magistrato Joe Randazzo ha chiesto all’accusato se avesse compreso ciascuna delle cinque accuse di omicidio, ha semplicemente detto "Capisco". Pare che l'uomo abbia motivato la strage familiare con una serie di problemi economici dell'ultimo periodo.

Mara e Antonhy, 17 anni di differenza, avevano annunciato il loro fidanzamento su Facebook nel maggio del 2014. La loro prima figlia era nata circa sei mesi dopo. Entrambi avevano lavorato per una miniera di Sino Steel Pilbara, e Harvey aveva iniziato la propria attività “sfruttando le entrate generate dalle vendite di alcune proprietà della moglie", come afferma la polizia. "È stata sfortunata in amore prima di incontrarlo", ha detto un amico a WA Today. "Quando l’ha incontrato è stato come dire ‘Sì, finalmente può mettere su famiglia’". Un altro amico ha detto che Mara era una “madre amorevole” e una "bella persona.