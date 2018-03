Ha ucciso la madre colpendola a più riprese con un coltello, poi l'ha trascinata in garage e infine con dei pezzi di vetro le ha cavato gli occhi riponendoli in una scatola di cartone. È la macabra sequenza di un afferrato delitto avvenuto in un'abitazione di Palm Beach, nello stato della Florida, in Usa. Protagonista dell'assurda storia la 32enne Camille Balla, arrestata e accusata dell'efferato omicidio di sua madre, Francisca Monteiro. Secondo un rapporto dell'ufficio dello sceriffo della contea di Palm Beach, Balla avrebbe chiamato un collega chiedendo aiuto per la madre. L'uomo si è precipitato ma ha trovato la donna in piedi fuori dalla casa ricoperta di sangue e ha allertato la polizia

Quando gli agenti sono arrivati, Balla avrebbe spontaneamente confessato: "Ho ucciso mia madre e ho bisogno di aiuto". Quando sono entrati in casa, però, i poliziotti si sono ritrovati davanti a una scena da horror: c'erano scie e schizzi di sangue ovunque mentre la madre di 55 anni era morta nel garage. Non solo, la donna era senza occhi che erano stati riposti in un cartone accanto al cadavere. Secondo il medico legale, la vittima aveva " grandi e profondi lacerazioni" su diverse parti del corpo, "tra cui la testa, le braccia, il petto, lo stomaco e l'inguine". Non sarebbe morta in garage ma in casa e poi trascinata lì dove le sono stati cavati gli occhi con dei frammenti di vetro. La donna non ha saputo dare spiegazioni al suo assurdo gesto ma la polizia ha trovato nello stesso garage diversi sui appunti scritti a mano che contenevano messaggi a tema religioso relativi ad una fantomatica pulizia dell'anima che doveva compiere. A suo carico anche il possibile uso di droga ritrovata in casa e che avrebbero potuto alterarne la mentre durante il delitto.