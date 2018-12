Un omicidio brutale, accoltellando la compagna con delle forbici. E uccidendo non solo lei, la sua fidanzata, ma anche il bambino che portava in grembo. Ioan Campeanu, 44 anni, è accusato di aver ucciso Andra Hilitanu, di soli 28 anni, e il suo figlio non ancora nato. La ragazza è stata trovata morta dalla polizia, con molte coltellate su tutto il corpo. Gli agenti l’hanno trovata nel bagno del suo appartamento a Neasden, nord ovest di Londra, il primo giugno. E a chiamare la polizia è stato proprio il suo assassino: “È morta, l’ho uccisa”, ha detto al telefono spiegando anche di aver usato le forbici come arma del delitto. Dalle indagini è emerso che la cugina della donna aveva visto in passato l’uomo maltrattare la ragazza, dicendo: “Ti ucciderò Andrà, mangerò la tua carne”.

La ragazza era incinta di sette mesi e aspettava il suo terzo bambino. Secondo quanto raccontato da una vicina di casa che ha abitato nell’appartamento accanto dal 2016 al 2018, Andrà è stata più volte malmenata dal compagno: “Più di una volta l’ho trovato sul pavimento piena di lividi”. Alla fine Ioan ha ucciso nel suo appartamento Andra. E, secondo quanto racconta il procuratore, l’uomo subito dopo è andato a farsi una passeggiata per poi tornare a casa dopo circa un’ora e, dopo altri 40 minuti, ha chiamato la polizia. Durante la telefonata ha subito ammesso di aver ucciso la sua compagna due ore e mezza prima. Ma non solo, come spiega il procuratore: “Aveva chiamato anche sua figlia, che vive a Londra, per confessarle ciò che aveva fatto”. La circostanza della telefonata ricevuta dalla figlia è stata confermata dalla figlia. Campeanu è stato condannato per omicidio.