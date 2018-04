Ha ucciso il nipotino autistico di 11 anni schiacciandolo con il suo peso, pari a circa 180 chili. Ha confessato Donald Martin Jr, 58enne dell'Ohio, il delitto di Dylan Davis-Martin, consumatosi lo scorso 17 novembre. Stando al suo racconto, il ragazzino si trovava a casa sua quando ha cominciato a fare i capricci e a colpire la nonna. "Volevo soltanto calmarlo, niente di più", ha detto ai giudici nel corso del processo a suo carico che si è chiuso la scorsa settimana e nel quale è stato dichiarato colpevole. Così, lo ha spinto sul divano e lo ha letteralmente soffocato schiacciandolo.

A lanciare l'allarme era stata sua moglie Melinda Davis, che aveva chiamato i soccorsi perché il nipote era stato punito dal nonno ma subito dopo aveva perso i sensi. Il piccolo è stato dichiarato morto una volta giunto in ospedale. Per i medici, la causa del decesso sarebbe stata asfissia da compressione. "E' stata una tragedia familiare", ha commentato lo sceriffo della contea di Brown, Gordon Ellis, che indagava sul caso. Dopo essersi dichiarato colpevole, Donald Martin Jr può rischiare fino a 3 anni di carcere. Spetterà ai giudici l'ultima parola sul caso, il cui ultimo atto è previsto in aula il prossimo 8 maggio. "Non importa quale sarà la pena – ha detto il padre del bambino, Sam -. Niente potrà riportare indietro mio figlio, amato da tutti e sempre sorridente".