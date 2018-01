Un bambino cinese di soli nove anni è stato trovato morto dopo che sua madre l'ha picchiato per ore con un bastone come punizione per aver smarrito il telefono cellulare. A renderlo noto sono i media cinesi, spiegando che l'orribile delitto è avvenuto nel distretto di Huang Qiao a Taizhou , nell'est del paese, il 5 gennaio scorso: il bimbo è stato malmenato dalle 6 alle 11 del mattino con un bastone.

Una telecamera posizionata nei pressi dell'ascensore dell'edificio in cui è stato ucciso mostra il bambino intento a utilizzare il suo smartphone mentre esce di casa. Poco dopo, stando a quanto ricostruito dalle autorità locali, il piccolo avrebbe smarrito il dispositivo elettronico giocando nella neve. Tornato a casa dopo alcune ore, sua madre le ha chiesto dove fosse stato per tutto quel tempo. Quando il bambino ha spiegato di aver perso il telefono la reazione della donna è stata folle: ha infatti afferrato un bastone e ha cominciato a picchiarlo, sfogando la sua rabbia su di lui per cinque ore consecutive fino a fargli perdere i sensi. La donna ha quindi messo a dormire suo figlio e la mattina seguente, quando è andato a svegliarlo, l'ha trovato senza vita. Ormai era troppo tardi.