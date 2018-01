Decisamente ubriaco dopo aver bevuto in un locale di Copenaghen, in Danimarca, la sera del 31 dicembre 2017, ha preso un taxi chiedendo all'autista di riportarlo a casa sua che però si trova in Norvegia, a una distanza di oltre 600 chilometri. Non contento, dopo aver attraversato tre Paesi e aver raggiunto l'abitazione il primo gennaio del 2018, ha lasciato il tassista in strada ed è scappato in casa senza pagare, mettendosi a dormine. È l'incredibile storia di un uomo norvegese sulla quarantina che solo dopo diverse ore e con l'arrivo della polizia, chiamata dal disperato tassista, si è convinto a pagare il conto salato pari a 1850 euro.

La storia è iniziata a Copenhagen, in Danimarca, dove il norvegese si era recato per trascorrere la notte di Capodanno. In attesa della mezzanotte, però, l'uomo si è ubriacato e invece di aspettare il nuovo anno o affittare una stanza di albergo, ha deciso di ritornarsene a casa ad Abildsø, quartiere della capitale norvegese Oslo. Ha fermato un tassista, gli ha indicato l'indirizzo e poi si è messo a dormire, attraversando l'anno e tre Paesi scandinavi senza accorgersene . Diverse ore dopo infatti è stato svegliato dal conducente perché era arrivato ma invece di mettere mano al portafoglio si è fiondato in casa chiudendo la porta.

L'incredulo tassista ha bussato insistentemente per diversi minuti fino a quando, esausto, ha deciso di chiedere aiuto alla polizia locale che è intervenuta sul posto. L'uomo non ha riposto nemmeno agli agenti che così sono entrati in casa scoprendo che l'uomo dormiva ancora nel suo letto. Solo a questo punto il 40enne si è deciso a pagare. Purtroppo per lo sfortunato tassista i guai non sono finiti lì visto che nella confusione ha lasciato i fari accesi e la batteria dell'auto si è scaricata così ha dovuto chiedere aiuto a un carro attrezzi.