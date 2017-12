Qualche sera fa un contadino inglese deve aver avuto così tanta voglia di pizza da decidere di uscire di notte col suo trattore e raggiungere col mezzo agricolo la città. L’episodio è avvenuto a Carlisle, in Inghilterra, e la polizia – dopo aver notato quel grosso trattore parcheggiato in mezzo alla strada davanti a un takeaway, ha sottoposto il conducente all’alcol test. Alcol test che ha dato esito positivo, per cui il contadino è stato fermato per guida in stato di ebbrezza. È stata la stessa polizia inglese a twittare la foto del trattore dell’uomo, spiegando che appunto il conducente era arrivato in città con quel mezzo perché aveva voglia di pizza.

Il tweet ha scatenato la reazione di decine di utenti – in tanti hanno retwittato la foto del trattore in città – e diverse persone hanno commentato ironicamente l’episodio trovandolo abbastanza divertente. “Doveva essere una pizza enorme per poterla portare a casa”, ha scritto qualcuno, qualcun altro invece si è chiesto che tipo di funghi l'uomo avesse richiesto come condimento. Anche un utente che ha detto di essere il conducente del trattore è intervenuto su Twitter tentando di difendersi dalle accuse e affermando che è stato rilasciato subito dopo dalla polizia senza conseguenze. Come si legge su alcuni tabloid britannici, però, la polizia avrebbe confermato l’episodio dicendo che l’arrestato comparirà a fine gennaio in tribunale.