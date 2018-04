I genitori si erano preparati a lungo per l'appuntamento e avevano preparato tutto con cura per i festeggiamenti, invitando anche parenti e amici al banchetto dopo la funzione religiosa in chiesa. Un tragico destino però ha voluto che il giorno di festa si trasformasse in un drammatico lutto per la famiglia. La piccola Chiara non è mai arrivata in chiesa perché è morta poche ore prima della cerimonia nel giorno del suo battesimo. La bimba di soli sette mesi si è spenta nel sonno nella sua culletta poche ore prima di andare in chiesa. Come racconta il Resto del Carlino, la drammatica scoperta da parte della mamma alle 9 di domenica quando è andata a prenderla per prepararla al bagnetto e per poi darle il latte. L'ha toccata, l'ha scossa ma la bimba non si muoveva più né rispondeva

La piccola chiara, che era sempre vispa e allegra, questa volta era esanime nel suo lettino. Inutile anche la corsa affannosa a chiamare il 118, quando i sanitari sono arrivati sul posto, nell'abitazione di famiglia a Pesaro, la piccola era già morta. Un incubo per i genitori e per tutta la famiglia che in quelle ore si stava preparando al lieto evento ma è stata colta dalla inaspettata quanto terribile notizia. Tutti sono accorsi nell'abitazione compreso il parroco per sostenere e confortare ai due genitori frastornati e increduli. Nessuno poteva mai immaginare una simile tragedia. Nulla infatti lasciava presagire qualcosa di strano nella piccola che fino alla sera precedente aveva giocato tranquilla e sorridente come sempre.

Una morte così strana e improvvisa che anche il magistrato ha deciso di sottoporre il corpicino della piccola ad autopsia. Il 118 infatti ha dovuto allertare i carabinieri e mettere a disposizione della magistratura il corpo della bimba. Lo stesso pm di turno è andato a casa per ascoltare direttamente il racconto dei fatti dalla bocca dei genitori che, ancora sotto shock, hanno dovuto anche rispondere alle domande per ricostruire l'immane tragedia che li ha colpiti.