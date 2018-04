Per chi si appresta a effettuare dei lavori di ristrutturazione nella propria casa ci sono delle novità: è stata ufficializzata la lista delle prime 58 opere considerate di edilizia libera, ovvero per le quali non sono necessari permessi. La lista è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale il 7 aprile e al suo interno sono compresi tutti i lavori per cui non vengono richiesti Cil, Cila, Scia o permesso di costruire. Fino a questo momento si andava incontro a interpretazioni diverse in base al comune o alla regione di residenza, mentre da ora – più esattamente a partire dal 22 aprile – esisterà una lista unica nazionale a cui fare riferimento.

Si tratta, come si legge nello stesso decreto, di un elenco “non esaustivo” che verrà completato con successivi decreti. La tabella allegata al decreto individua tutte le principali opere realizzabili senza permessi nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche comunali e delle norme igienico-sanitarie, antisismiche e degli atti compresi nel codice dei beni culturali e del paesaggio. Per opere di edilizia libera si intendono: i lavori di manutenzione ordinaria, ovvero interventi che riguardano riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici; gli interventi di installazione delle pompe di calore; l’eliminazione delle barriere architettoniche; le attività di ricerca nel sottosuolo; gli interventi su serre mobili stagionali; le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni; l’installazione di pannello solari e fotovoltaici; la realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro; le opere contingenti temporanee per particolari necessità per un totale di massimo 90 giorni. Anche se i lavori di questo tipo non necessitano di permessi, sarà comunque possibile accedere alle detrazione fiscale per la loro realizzazione.

Tutte le misure realizzabili

Andando a vedere tutte le opere realizzabili senza i permessi, l’elenco è lungo e parte dalle opere definite di manutenzione ordinaria. Tra queste troviamo la riparazione o la sostituzione della pavimentazione, il rifacimento dell’intonaco (interno ed esterno) e la tinteggiatura, la riparazione e sostituzione di opere come grondaie e tubi ma anche degli impianti di scarico, il rinnovamento degli infissi esterni e interni. Ancora, è possibile installare nuove inferriate, rinnovare le rifiniture delle scale, la riparazione e sostituzione di controsoffitti (strutturali e non strutturali), la riparazione e sostituzione di comignoli, la riparazione o il rinnovamento di ascensori e impianti di sollevamento verticale.

È possibile effettuare lavori senza permessi anche sulla rete fognaria, sull’impianto elettrico, sull’impianto per la distribuzione del gas, sull’impianto igienico e idro-sanitario (per esempio il rinnovamento di un bagno), sull’impianto di illuminazione esterno, sull’impianto di protezione antincendio, sull’impianto di climatizzazione, sull’impianto di estrazione dei fumi. Si può, ancora, installare o sostituire l’antenna e la parabola e riparare o costruire un punto di ricarica per veicoli elettrici.

Andando poi a vedere le altre categorie di lavori realizzabili senza particolari autorizzazioni, si passa all’installazione della pompa di calore, del deposito di gas di petrolio liquefatti, di ascensori, rampe e dispositivi sensoriali per l’eliminazione delle barriere architettoniche, di opere strumentali all’attività di ricerca nel sottosuolo attraverso carotaggi e perforazioni. Sono realizzabili anche lavori di manutenzione di terreni agricoli, di vegetazione spontanea e di impianti di irrigazione.

Altri interventi che si possono fare riguardano l’installazione di serre, riparazioni e sostituzioni di intercapedini, locali tombati, pavimentazione esterna e vasca di raccolta delle acque. Si possono inoltre realizzare installazioni di pannelli solari, opere per arredo in giardino, gazebo, giochi per bambini, installazione di pergolato, creazione di un ricovero per animali domestici, realizzazione di un ripostiglio per attrezzi in giardino, installazione di tende, elementi divisori non in muratura, e installazione di gazebo previa comunicazione di avvio lavori.