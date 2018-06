Nell’attesa che vengano installati i nuovi sistemi di rilevazione della velocità che andranno a sostituire gli ormai spenti tutor, sulle autostrade tornano in funzione gli autovelox. Nei giorni scorsi, è arrivata la sentenza che riconosciuto la violazione di un brevetto della Craft srl da parte di Autostrade per l'Italia nella realizzazione dei tutor, col giudice che ne ha disposto lo spegnimento. Ora, come ricorda Repubblica, bisognerà attendere almeno fino alla prima metà di luglio per vedere all'opera il nuovo sistema SICVe PM approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti N. 3338 del 31 maggio 2017.

E così per garantire la sicurezza sulle strade, soprattutto in occasione del primo grande esodo estivo, saranno ripristinati i 108 autovelox fissi presenti un po' lungo l'intera rete autostradale del nostro Paese e mai del tutto dismessi. A questi inoltre la Polizia Stradale affiancherà anche postazioni mobili e pistole laser e altri sistemi di rilevazione della velocità. Il limite di velocità in autostrada è di 130Km/h e in caso di pioggia il limite massimo scende a 110 Km/h. La Polizia Stradale ha più volte rivolto l'invito a tutti coloro che viaggiano in autostrada di guidare con prudenza lungo tutta la rete e non solamente in prossimità dei rilevatori di velocità.

Questa la posizione di Autostrade per l'Italia: "In un'ottica di trasparenza verso i propri clienti, abbiamo scelto di rendere pubblica la posizione di tutte le postazioni fisse per la rilevazione della velocità installate lungo la propria rete e gestite dalla Polizia Stradale. Le statistiche mostrano come oltre il 90% degli incidenti mortali sia dovuto a comportamenti di guida inadeguati e come ogni anno la velocità causi circa il 60% dei decessi che si verificano in autostrada. Obiettivo dell'iniziativa è la prevenzione degli incidenti stradali educando gli automobilisti, attraverso l'informazione, a moderare la velocità e a rispettare i limiti".“