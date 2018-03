Un drammatico incidente si è consumato domenica a Rolo, nella provincia di Reggio Emilia. Una cittadina tedesca di settantasei anni è morta all'interno del proprio camper andato a fuoco – probabilmente a causa di un ritorno di fiamma del fornelletto della cucina – nel cortile di una autofficina. La vittima, una turista originaria di Dachau, si trovava lì per delle riparazioni: era infatti rimasta coinvolta in un incidente autostradale lo scorso 15 marzo mentre tornava da una vacanza in Grecia. Secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali, il camper era la sua unica proprietà e lei aveva deciso di restare a dormire nel mezzo nel parcheggio dell’autofficina in attesa delle riparazioni. Dalle prime ricostruzioni, sembra che stesse cucinando quando si è sprigionata una fiammata che ha provocato l'incendio del mezzo. Purtroppo non è riuscita a uscire in tempo ed è stata trovata morta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Guastalla e i Carabinieri di Fabbrico, che stanno vagliando tutte le ipotesi del caso.

La turista viveva nel suo camper nel piazzale dell’autofficina – Nel piazzale è arrivato subito anche il titolare dell’autofficina, che ha provato con un idrante a spegnere le fiamme. L’uomo ha spiegato che a chiamarlo è stato un vicino che aveva visto il fumo e l’incendio. “Diceva che il camper era l’unica cosa che aveva – ha raccontato ancora il titolare ai media locali – l’avevamo convinta ad andare in albergo durante la riparazione del mezzo, le abbiamo anche portato da mangiare”. Il corpo della signora, recuperato dai vigili del fuoco, è stato portato al cimitero di Rolo, a disposizione del sostituto procuratore Giulia Stignani che sta seguendo le indagini.