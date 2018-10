Paolo Monte, 77 anni, è morto lunedì 1° ottobre all’ospedale di Alba, dopo lunga malattia. Il nome dello storico direttore marketing di Alpitour sicuramente non era noto quanto lo slogan televisivo che aveva creato: “Turista fai da te, no Alpitour? Ahi, ahi, ahi”, che a cavallo tra gli anni ottanta e novanta era letteralmente sulla bocca di tutti, grandi e piccoli, dal mondo del turismo al semplice passante per strada, contribuendo in maniera fondamentale a fare del tour operator di Cuneo un marchio mondiale nel campo dei viaggi.

Monte si è spento a San Lazzaro di Alba, nelle Langhe, dove si era ritirato in veste di viticoltore ormai da tempo dopo la cessione del gruppo cuneese alla Ifil della famiglia Agnelli e del conseguente acquisto di Francorosso. Proprio durante le pensione, si era dedicato all’azienda vitivinicola di Diano d’Alba, dove produceva Dolcetto, Barbera, Nebbiolo e Barolo di alta qualità, premiati con numerosi riconoscimenti dell’Ordine dei Cavalieri del Tartufo e più volte segnalati dalla guida del Gambero Rosso.

L’attuale presidente dell’Alpitour Gabriele Burgio ha lasciato un messaggio di commiato, spiegando come il celebre pubblicitario “resterà sempre parte della famiglia”. E ancora: "Paolo Monte ci ha lasciati. Era l'uomo del turista fai date? No Alpitrour? Ahi, ahi, ahi". In realtà, Monte aveva legato il suo nome anche ad un'altra famosa pubblicità degli anni Ottanta: quando era manager pubblicitario della Riso Gallo Blond, grazie a fu lanciato lo slogan "Chicchirichiiii" inventato da Carlo Gaspardone, tutt’ora usato nelle pubblicità del prodotto. Lascia la figlia Francesca, la compagna Silvana e due nipoti.