Ennesima tragedia dell'immigrazione nelle scorse ore in Turchia dove a seguito di uno spaventoso incidente almeno 19 persone sono morte tra cui sfortunatamente figurano diversi bambini. Questa volta ad essere fatale non è stato un naufragio del mediteranno come purtroppo siamo abituati a vedere spesso ma un tragico schianto avvenuto sulle strade della provincia occidentale turca di Izmir. Un tir su cui erano stipati illegalmente diversi migranti ha improvvisamente sbandato, finendo fuori strada e schiantandosi in un canale di irrigazione che scorre a circa 20 metri sotto la strada dopo aver sfondato una barriera di protezione. Il mezzo si è ribaltato uccidendo molti dei disperati che erano saliti a bordo per essere trasportati fino a Smirne.

A dare notizia della tragedia è stata l'agenzia di stampa turca Anadolu. In base a quanto si apprende, i migranti erano stipati dentro un camion partito da Aydin e diretto a Smirne quando nel mattinata di domenica il mezzo ha sbandato e si è ribaltato per cause ancora da accertare. Sul posto sono accorse diverse ambulanze oltre ai vigili del fuco ma per molti dei migranti non c'era più nulla da fare. Undici sarebbero stati soccorsi e trasportati nei vari ospedali del zona tra cui alcuni in gravissime condizioni. Ignote le nazionalità dei migranti coinvolti. Il gruppo viaggiava lungo una rotta purtroppo già tristemente famosa. La Turchia infatti è diventata una principale rotta per i migranti irregolari che cercano di arrivare in Europa da quando è iniziata la guerra civile siriana.