in foto: Aereo contro scogliera in Turchia (Twitter).

Poteva finire in tragedia l'incidente verificatosi ieri sera, sabato 13 gennaio, in Turchia, dove il Boeing 737-800 del volo PC8622, appartenente al vettore privato Pegasus, è andato lungo durante la fase di atterraggio all'aeroporto internazionale di Trabzon finendo la sua corsa oltre la pista. Il velivolo, in arrivo da Ankara, è scivolato oltre il fine corsa e si è adagiato su una scogliera del Mar Nero, adiacente allo scalo. Erano 162 i passeggeri a bordo: per loro tanta paura, ma per fortuna non ci sarebbe alcun ferito grave.

L'incidente è avvenuto verso le 20:25 ora italiana, le 23:25 locali. Durante l'atterraggio pioveva e la pista era completamente bagnata, per cui l'aereo avrebbe avuto problemi con il sistema frenante. Al momento dell'incidente il velivolo aveva una velocità di 110 nodi (204 km/h) ed è rimasto bloccato nel fango della scogliere a pochissimi metri dal mare. Dopo una momentanea interruzione, per permettere anche la messa in sicurezza dei passeggeri del veivolo, il traffico aereo è ripreso regolarmente. Le immagini di quanto accaduto hanno subito fatto il giro del mondo.