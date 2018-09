Drammatico e fatale incidente stradale nelle score ore nella provincia turca occidentale di Afyonkarahisar. Un pullman carico di persone ha improvvisamente sbandato, finendo fuori estrada e cadendo in un dirupo sottostante dove si è rovesciato su un fianco. Nello schianto sono rimaste uccise almeno 7 persone mentre altre 29 sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. La tragedia nelle prime ore di martedì 18 settembre quando era ancora buio. A bordo del mezzo viaggiavano 33 passeggeri e 3 membri della compagnia di trasposti, vale a dire l'autista e due hostess.

Accertamenti sono ancora in corso per chiarire l'esatta dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità del conducente. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto da parte della polizia locale, l'autobus ha sbandato in un tratto di strada dritto mentre percorreva l'autostrada per Antalya, sulla costa mediterranea del Paese, finendo in un fosso. Sul posto sono subito accorsi i servizi di emergenza con diverse squadre di vigili del fuoco che, hanno dovuto estrarre dalle lamiere contorte del pullman i passeggeri, e numerose ambulanze che invece hanno provveduto a trasportare i feriti negli ospedali della zona . Sul posto anche un elicottero che ha fatto da spola per i casi più gravi. Sei persone sono state dichiarate morte sul posto, un'altra in ospedale.