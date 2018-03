Almeno 17 persone hanno perso la vita e altre 36 sono rimaste ferite la scorsa notte nello schianto di un autobus contro un palo della luce nell'est della Turchia. Il mezzo stava trasportando migranti senza regolari documenti, di nazionalità pachistana, afghana e iraniana, entrati nel Paese dalla frontiera con l'Iran. L'incidente si è verificato lungo l'autostrada che collega le città di Kars e Igdir. Lo rende noto la prefettura locale, secondo cui il bus coinvolto nell'incidente aveva solo 14 posti ed era quindi sovraffollato. Non è chiaro se questo abbia contribuito a provocare lo schianto. Il mezzo viaggiava insieme a un altro bus, anch'esso carico di migranti. Tra i feriti ce ne sono alcuni che versano in condizioni disperate in ospedale: sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta.

In Thailandia un bus in fiamme causa almeno 20 morti

La tragedia che si è verificata in Turchia fa il paio con un'altra in Thailandia, dove ieri a bordo di un autobus che trasportava lavoratori birmani diretti nelle fabbriche di Bangkok è divampato un incendio che ha provocato la morte di non meno di venti persone: le fiamme hanno inghiottito il veicolo in piena notte nella provincia occidentale di Tak, vicino al confine con la Birmania (Myanmar). Ventisette passeggeri sono riusciti a salvarsi, ma tra questi una donna ha riportato gravissime ustioni. Il mezzo era un bus a due piani. Il conducente ha spiegato alla polizia che l'incendio sarebbe scoppiato nella parte centrale del mezzo, per poi diffondersi rapidamente. Le persone sedute nell'area anteriore del bus sono riuscite a salvarsi, mentre quelle dietro sono rimaste intrappolate dalle fiamme.