“Amore mio, hai scelto di diventare un angelo proprio durante le feste che amavi tanto. Il Natale riusciva sempre a trasmetterti una felicità infinita. Ti prometto che sarà per sempre così. Ogni Natale sarà il nostro Natale”. Sono davvero struggenti le parole scelte da Luca Benedet per dire addio a sua moglie Claudia Cecchetto, originaria di Povegliano, in provincia di Treviso, stroncata da un tumore al seno a soli 34 anni. La donna lottava contro la malattia dal 2014, e proprio quando la situazione sembrava stesse migliorando, nel periodo natalizio si è nuovamente aggravata.

Proprio il 25 dicembre è stato l‘ultimo giorno che Claudia ha passato a casa con sua Luca e il loro bambino, Lorenzo, di soli 5 anni. L'indomani, Santo Stefano, è stata ricoverata in ospedale a Treviso. Ormai i suoi cari non avevano più speranze. Le cellule tumorali avevano intaccato anche molti altri organi. E il primo gennaio il suo cuore ha smesso di battere. “Ha sempre lottato con energia per tutta la durata della malattia ricorda il marito era lei che dava coraggio a noi, così come alle amiche colpite a loro volta da un tumore al seno”.

Come racconta il Gazzettino, Claudia era originaria del quartiere di Santa Bona a Treviso e aveva studiato all'istituto per geometri Palladio. Il diploma le aveva permesso di trovare un lavoro in uno studio tecnico di Preganziol. Nel frattempo aveva conosciuto Luca. Lui, geometra 39enne, originario di Spresiano, è titolare dello studio tecnico aperto in piazzetta Alcide De Gasperi. I due erano sposati da oltre dieci anni fa. Cinque anni fa, la notizia più bella per gli sposi: la nascita del figlio Lorenzo. Ma un anno dopo, quel male ha sconvolto le loro vite. “Ora le attenzioni della nostra famiglia sono concentrate su Lorenzo”, racconta commosso il marito Luca, “ci tengo però a ringraziare il reparto di Oncologia dell’ospedale di Treviso, in particolare il dottor Nicola Balestrieri”.