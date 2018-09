“Qualsiasi cosa torni a casa. Tu hai fatto questo”. È l’enigmatico messaggio che Hannah Daibell, 21 anni, ha scritto e inviato prima di essere trovata impiccata in una casa di Toxteth, a Liverpool, a luglio. L'inchiesta sulla morte della studentessa di scienza veterinaria con l’hobby dell’equitazione non è stata in grado di determinare cosa fosse successo nei momenti prima della sua morte. Secondo la corte di Liverpool, i test di tossicologia hanno confermato che la 21enne avrebbe assunto cocaina sin da molto giovane anticipo ciò potrebbe averle causato effetti di "decrescita" che potevano includere basso umore e depressione.

Il coroner Andre Rebello ha dichiarato: "L'invio di quei messaggi potrebbe significare qualsiasi cosa". Il destinatario non è stato rivelato. La sua morte sarebbe stata "eccezionalmente rapida" e avrebbe potuto essere un "grido d'aiuto", come riporta Liverpool Echo. "Col messaggio potrebbe aver avvisato qualcuno del fatto che voleva che venissero a cercarla" ha detto Rebello. Hannah, originaria di Bury, Greater Manchester, studiava all'Università di Liverpool al momento della sua morte. La causa della morte è stata registrata come compressione del collo a causa dell'impiccagione.

Dopo la sua morte, gli studenti hanno espresso tutto il proprio dolore per la tragedia. Sulla pagina Facebook del Liverpool Fencing Club di Liverpool, Lydia Sida ha scritto: "Dopo aver ascoltato le devastanti notizie sulla morte di Hannah Daibell, presidente della squadra di equitazione e polo dello scorso anno, volevo solo dire: se qualcuno si sentisse giù di morale, per favore, non soffra in silenzio. "Siamo una squadra e una famiglia, e so che chiunque di noi cercherebbe di aiutare il prossimo nel momento del bisogno”.