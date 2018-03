“Keep America great” (‘Manteniamo grandi gli Stati Uniti). Sarà questo lo slogan del Presidente uscente Donald Trump in vista delle presidenziali USA del 2020. Lo ha detto lo stesso inquilino della Casa Bianca ricordando che l'attuale “make America great again” (‘rendiamo gli Stati Uniti di nuovo grandi) non è più valido in quanto l'obiettivo è stato raggiunto. Trump ne ha parlato a una manifestazione in Pennsylvania a sostegno di un candidato repubblicano al Congresso, durante la quale ha toccato temi anche delicati come quello della pena di morte per i trafficanti di droga, assicurando poi che “al 100%” il muro al confine con il Messico sarà costruito.

Il Presidente americano è poi intervenuto via Twitter, con il suo stile ormai acceso, per ribadire la posizione della Casa Bianca sulla recente imposizione di tariffe alle importazioni di acciaio e alluminio. “L’Unione Europea, Paesi meravigliosi che trattano molto male gli Stati Uniti per quanto riguarda il mercato, si lamentano delle tariffe su alluminio e acciaio. Se abbandoneranno le loro orribili barriere e le tariffe sui prodotti statunitensi in entrata, faremo altrettanto con le nostre. C’è un grande deficit. In caso contrario, noi tasseremo le auto e così via. FAIR!”. La richiesta di togliere i dazi alla Ue era stata avanzata dalla commissaria Ue per il Commercio, Cecilia Malmstroem, nel giorno in cui a Bruxelles si è svolta la trilaterale con Usa e Giappone. "Giornata di incontri a Bruxelles con il ministro giapponese Seko e il rappresentante Usa al commercio Lighthizer. Ho avuto un confronto franco con gli Usa sul serio problema dei dazi. Essendo stretto partner sulla sicurezza ed il commercio degli Usa, l'Ue deve essere esclusa dalle misure annunciate. Non c'è ancora alcuna chiarezza sull'esatta procedura Usa per l'esenzione, le discussioni proseguiranno la prossima settimana" ha raccontato Malmstroem.

E sul fronte dazi è intervenuto anche il ministro del Commercio Zhong Shan affermando che non ci sarà alcun vincitore da una guerra commerciale che "porterà disastri a Cina, Usa e al resto del mondo perché la Cina "non vuole una guerra commerciale e non sarà quella che ne comincerà una". Ma aggiunge: "Detto questo, siamo in grado di affrontare ogni sfida. Difenderemo con forza gli interessi del Paese e della sua gente".

I dazi Usa saranno del 25% sulle importazioni di acciaio e del 10% su quelle di alluminio. Trump ha fatto sapere che sarebbero entrati in vigore dopo 15 giorni e che inizialmente non si applicheranno a Canada e Messico.