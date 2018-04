Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha incontrato i reali delle Due Sicilie ma l'evento ha scatenato l'ilarità generale sui social network, non appena su Instagram è stata diffusa la fotografia scattata durante l'incontro. Ricostruendo brevemente la vicenda, pare che Donald Trump abbia incontrato nella sua villa di Palm Beach, facendo tutti gli onori di casa, alcuni pretendenti al trono del Regno delle Due Sicilie, trono e regno che non esistono più da 160 anni.

L'ilarità generale si è scatenata infatti perché secondo molti commentatori, Trump avrebbe ricevuto con troppa enfasi dei reali che in realtà sono decaduti e dunque gli sforzi profusi nell'incontro sono stati considerati sproporzionati rispetto alla reale importanza della famiglia incontrata, che altro non farebbe parte della cosiddetta nobiltà decaduta.

Il primo a notare il fatto e a commentarlo è stato il giornalista del Washington Post David Fahrenthold, che ha sottolineato su Twitter proprio come un’accoglienza così “regale” stonasse con quello che i Borbone rappresentano oggi. Dopo il commento di Fahrenthold, sui social è stato un susseguirsi di commenti ironici e molti hanno consigliato a Trump di incontrare molti altri reali di fantasia, come ad esempio la regina di Genovia.

Ilarità a parte, però alcuni cosiddetti neo-borbonici hanno difeso l'incontro di Tump e hanno sottolineato, offesi, l'importanza non solo storica del Regno delle Due Sicilie, sostenendo che il “Regno delle due Sicilie non è morto, lui sarà il mio Re per sempre e l'Italia non è la mia patria".