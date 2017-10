"Per difendere la sovranità della Corea del Nord dalle minacce nucleari degli Stati Uniti stiamo sviluppando un prezioso programma di armi atomiche". Sono queste le parole con le quali il leader della Nord Corea Kim Jong Un ha spiegato al Comitato Centrale del Partito dei Lavoratori della Corea le sue scelte strategiche in tema di armamenti. Kim, che ha anche diffuso dati molto positivi sull'andamento dell'economia del paese, ha risposto indirettamente al Presidente americano Donald Trump, che si era ancora una volta esposto sulla crisi tra i due Stati utilizzando il proprio canale Twitter.

"Le passate amministrazioni e i Presidenti che mi hanno preceduto hanno negoziato con la Corea del Nord per anni, facendo accordi e spendendo una enorme quantità di denaro. Tutto ciò non ha funzionato e gli accordi sono stati infranti prima ancora che l'inchiostro si fosse asciugato, con i negoziatori americani presi in giro. Mi dispiace, ma con la Corea funzionerà una cosa sola!": questo il contenuto dei due tweet di Trump.

La dichiarazione sibillina del Presidente statunitense potrebbe acuire una tensione che resta palpabile nei rapporti diplomatici fra le due nazioni e, in generale, fra i nordcoreani e i paesi occidentali. Tutto ciò mentre, come riporta RaiNews24, "un rapporto curato dalla società di intelligence AMPLYFI e dall'Università di Harvard risolleva il capitolo che, se meno mediatico di missili balistici e ordigni nucleari, ha sempre un potenziale di distruzione di massa […] Gli esperti temono che il Nord abbia sviluppato decine di agenti biologici mortali, tra cui il batterio della peste, in linea teorica utilizzabile per armare missili balistici verso la Corea del Sud, oppure obiettivi più lontani come gli Usa. Tra le altre patologie che questi agenti potrebbero provocare se caricati su vettori, bombe, colpi di artiglieria o se più semplicemente dispersi nell'ambiente, i ricercatori menzionano antrace, colera, tifo, febbre gialla e vaiolo".