Il W.C. in oro dell’artista italiano Maurizio Cattelan potrebbe presto andare ad arredare la Casa Bianca. In realtà Donald Trump e la First Lady Melania avevano pensato ad un altro oggetto d’arte per l'arredamento del loro appartamento privato a Washington: l’idea era prendere in prestito dal Guggenheim di New York un dipinto di Vincent Van Gogh del 1888, ‘Landscape with snow' (Paesaggio con neve), del 1888, che raffigura un uomo a spasso con il cane, per gli appartamenti privati della East Wing della White House. Una richiesta che tuttavia il prestigioso museo non ha potuto soddisfare. Il contentino per l’uomo più potente della Terra è stata l’opera dell'artista contemporaneo, nostro connazionale, dal titolo ‘America'. A rivelarlo è il Washington Post, che ricostruisce la vicenda.

Ci sarebbe stato uno scambio di mail tra il direttore artistico e curatore del Guggenheim, Nancy Spector, e la Casa Bianca: “Potete concederci Panorama con neve di Van Gogh?”. Spector, come detto, declina la richiesta del prestito della tela e rilancia: “Se volete, possiamo prestarvi America di Cattelan”. Una tazza del gabinetto da oltre 1 milione di dollari, già ammirare in uno dei bagni aperti al pubblico del quinto piano del Guggenheim di New York dove è stata installata a suo tempo. L’artista “vorrebbe offrire alla Casa Bianca un prestito a lungo termine”, ha scritto la direttrice artistica del Guggenheim, secondo quanto riferisce il WP. “È un’opera di eccezionale valore e molto fragile, ma vi forniremo tutte le istruzioni per l’installazione e la manutenzione“.

Contattato dal Post, Cattelan si limitata a riferire: “È molto delicato”, senza però specificare se si riferisse alla richiesta di Trump o alla sua opera d’arte. Alla domanda cosa significasse la sua opera e perché la volesse prestare al Presidente degli Stati Uniti, ha risposto: "Qual è il senso della nostra vita? Tutto sembra assurdo finché non moriamo e quando poi inizia ad avere un senso”. Il water dorato, perfettamente funzionante, è stato descritto dai critici come una satira dell'eccesso di ricchezza negli Usa.