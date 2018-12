“Volevo ringraziare pubblicamente i nostri profughi, ospitati all’hotel Europa di Rivarolo, per aver ritrovato e restituito un portafoglio perso oggi pomeriggio da mia moglie, per strada Sono stati gentilissimi e attivi nel prodigarsi a cercare il proprietario. Grazie Ragazzi”. Questo messaggio è stato pubblicato da Maurizio Pasino sulla Pagina Facebook “Occhio sul Rivarolo Canavese”. Dopo aver trovato il portafoglio, il giovane – uno dei 52 profughi ospiti della struttura – ha passato il pomeriggio a cercare chi l'aveva smarrito.

Come riporta Repubblica, il signor Pasino era andato con la moglie a fare la spesa in un centro commerciale della zona e solo rientrando la donna si è accorta di non avere più il portafoglio con tutti i documenti e le carte di credito. La coppia ha cominciato a cercarlo disperatamente ripercorrendo tutta la strada fatta quella mattinata, ma non c’è stato nulla da fare. La bellissima sorpresa è arrivata quel pomeriggio quando i giovani dell’Hotel Europa sono riusciti a rintracciare l’ex socio di Pasino da una carta di credito contenuta nel portafoglio e, tramite lui, hanno raggiunto la proprietaria. Maurizio e la moglie sono andati a recuperare di persona l’oggetto perso per poter ringraziare il ragazzo che, all’inizio, non voleva nemmeno accettare la ricompensa che gli veniva offerta.

Poi sono arrivati i ringraziamenti pubblici sulla pagina Facebook dedicata al comune piemontese. “Molti dei profughi alloggiati all’ex Hotel Europa fanno attività di volontariato, in molte altre occasioni hanno avuto modo già in passato di evidenziarsi per azioni di generosità e onestà – commenta il sindaco di Rivarolo, Alberto Rostagno – So di questa bella recente azione, non so però chi personalmente l’abbia compiuta. Li incontrerò a fine anno per salutarli e ringraziarli”.