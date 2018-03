in foto: Topo morto in una lattina (Facebook).

Ha comprato una Red Bull e dentro vi ha trovato un topo morto. È la terrificante scoperta che ha fatto la scorsa domenica Josh Henley, giovane dell'Arkansas, Stati Uniti, che, dopo essersi reso conto che c'era qualcosa nella lattina dell'energy drink che aveva colpito le sue labbra, ha filmato tutto e ha pubblicato quelle immagini sul suo profilo Facebook che in poche ore è stato condiviso da migliaia di utenti, visualizzato più di 29 milioni di volte, e ripreso dai media internazionali. "Dopo aver bevuto un sorso, ho sentito qualcosa premere contro le mie labbra", ha raccontato il ragazzo. Nella clip si vede Josh tagliare con una forbice il contenitore in alluminio, dove sul fondo si vede chiaramente un ratto morto. "Questa è la red Bull che ho comprato ieri sera, l'ho lasciata in macchina questa notte e l'ho bevuto solo oggi, ma voglio mostravi quello che ho trovato", dice.

Alcuni utenti hanno sollevato dei dubbi sulla veridicità del video. "Se hai lasciato la lattina in macchina tutta la notte come fai a essere certo che il topo non ci sia entrato in un secondo momento", scrive un uomo. Ma la maggior parte di loro sono consumatori indignati e increduli, che sostengono che l'animale sarebbe entrato agilmente nella lattina attirato dall'odore dello zucchero presente nella bevanda. Un portavoce dell'azienda produttrice del famoso energy drink ha commentato definendo la questione totalmente inconcepibile: "Non possibile – si legge in una nota – che qualsiasi corpo, di qualunque natura esso sia, possa passare attraverso i nostri prodotti che sono sempre controllati".