Stavano pulendo la loro barca quando lo scorso agosto una coppia di australiani, Kate Challenger e Daniel McNally, ha trovato una lettera d'amore all'interno di una bottiglia. I due si trovavano nell'arcipelago di Whitsundays, a nord-est del continente, e subito hanno provato a tradurre quella lettera e poi cercare l’autore di quelle parole d’amore custodite da una bottiglia. Potere dei social network, non ci hanno messo tanto a ricostruire tutta la storia. A scrivere la lettera era stato un marinaio cinese che forse in quel modo sperava di mandare un messaggio alla fidanzata. Ma quella che sembrerebbe una romantica storia d’amore purtroppo è una storia senza lieto fine. Il marinaio aveva scritto quelle parole mentre si trovava nell’Oceano Indiano. Si era fidanzato poco prima di partire ed evidentemente soffriva per l’assenza della sua amata.

“Soffro a lasciarla indietro. Posso solo scrivere i miei profondi sentimenti per lei e sigillarli in una bottiglia galleggiante. Il mio solo desiderio è di tornare a casa e vivere una vita bella e felice con Jing, una vita lunga in armonia. Lo so che la bottiglia è sul mare profondo e non sognerei mai che qualcuno la trovi e legga la mia lettera. Quello che faccio è per avere pace e conforto nel mio cuore”, è quanto il giovane ha scritto in quel foglio poi trovato dalla coppia australiana. Ma purtroppo per lui quella fidanzata che tanto amava non provava gli stessi sentimenti. L'autore della lettera avrebbe infatti trovato il modo di far sapere a Kate e Daniel che lui e la fidanzata non si sono più sposati e che lei si è sposata con un altro uomo e ha una sua famiglia.