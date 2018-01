Non capita certo tutti i giorni di passeggiare tranquillamente per strada e imbattersi per caso in un cospicuo bottino di ben mille euro in contanti. È quello che è capitato nei giorni scorsi ad un pensionato friulano di 70 anni che stava camminando lungo le strade di una località del comune di Varmo, in provincia di Udine. L'uomo infatti si accorto che a terra giaceva un portafolgio ben fornito, così lo ha raccolto per cercare di capire a chi apparteneva ma con sua grande sorpresa ha scoperto che all'interno non c'erano documenti di identità ma vi erano numerose banconote per un totale di mille euro.

Da buon cittadino, al settantenne non è rimasto che consegnare il portafoglio con l'intera cifra ai carabinieri. Nei primi giorni di gennaio si è presentato alla vicina caserma dei Carabinieri di Rivignano, sempre in provincia di Udine, e ha raccontato l'accaduto. Per l'impossibilità di risalire al legittimo proprietario, il portafoglio è stato consegnato per il deposito al sindaco di Varmo. Chi lo ha smarrito potrà rivolgersi al Comune per la restituzione, previa ovviamente l'indicazione degli elementi che consentano di dimostrare che si tratti effettivamente del legittimo proprietario come in luogo in cui è stato smarrito e la foggia particolare del portafoglio