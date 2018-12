Una curiosa e bella storia di Natale arriva da Reggio Emilia: un dipendente della società addetta alla raccolta dei rifiuti Iren ha trovato tra la spazzatura due palloncini al cui interno c'erano dei bigliettini. Dopo averli esplosi ne ha letto il contenuto ed ha scoperto che si trattava di lettere a Babbo Natale, così si è messo sulle tracce degli autori e le sue ricerche sono andate a buon fine.

Samuel, 5 anni, aveva scritto: "Sono Samuel, quest'anno sono stato bravo e ti prometto che l'anno prossimo lo sarò ancora di più". Questo il testo della letterina che il bambino ha inviato a Santa Claus legando la missiva ad un palloncino e poi liberandolo in cielo l'8 dicembre da Lierna, un piccolo comune della provincia di Lecco, la cui scuola materna organizza ogni anno il lancio delle letterine. Il palloncino di Samuel è stato poi sospinto dal vento fino ad arrivare a Mancasale (Reggio Emilia), viaggiando per oltre 250 chilometri e precipitando – ironia della sorte – dentro la vasca di trattamento delle acque reflue dell'impianto Iren, la società che gestisce i rifiuti in Emilia Romagna. Dieci giorni fa il responsabile dell'impianto, Luca Santoprete, ha notato il palloncino e recuperato la lettera, per poi mettersi alla ricerca dell'autore.

Alla fine le ricerche di Santoprete sono andate a buon fine: è riuscito a rintracciare Samuel e dopo aver contattato i genitori ha fatto recapitare al bambino l'unico regalo che non aveva ancora ricevuto, la spada di Star Wars.