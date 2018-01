Sembrava un turista come tanti altri che girano per l'aeroporto in attesa del volo ma all'improvviso si è spogliato completamente nudo e ha iniziato a correre avanti e indietro per lo scalo aeroportuale, arrivando infine defecare e a lanciare le proprie feci contro passanti e addetti che cercavano di fermarlo. È l'assurda scena a cui si è assistito nei giorni scorsi in una delle sale partenze dell'aeroporto internazionale di Phuket, in Thailandia. Protagonista dell'insolito gesto un ventisettenne turista statunitense originario di New York, Steve Cho, che è stato poi fermato e arrestato dalla polizia locale.

Dopo essere stato sottoposto a una valutazione psichiatrica, l'uomo avrebbe detto agli agenti di aver compiuto il gesto sotto pesante effetto di droghe sessuali come il viagra. In quelle condizioni il 27enne ha attraversato l'aeroporto urlando in modo incoerente, travolgendo via qualsiasi cosa si trovasse sul suo cammino e gettando i propri escrementi sui viaggiatori terrorizzati. Per fermarlo infine è stato necessario l'intervento simultaneo di ben sette addetti alla sicurezza dello scalo che lo hanno consegnato alla polizia. "Quando ha riacquistato la calma, ha ammesso di aver preso troppe pillole di Viagra e perso conoscenza. Ha accettato la responsabilità di rimborsare eventuali danni causati" hanno spiegato dall'aeroporto.