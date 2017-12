Quel logo commerciale cosi grande piazzato poco lontano dalla strada e visibile da una lunga distanza perché collocato su un enorme pilone nel tipico stile degli store del gruppo, secondo i tecnici recava disturbo e distraeva gli automobilisti di passaggio. Per questo l'Ikea è stata costretta a far sparire la sua tipica insegna posta nei pressi del negozio, cancellandola con un quadrato giallo. È accaduto allo store di Gorizia villesse, nell'Isontino, dopo la richiesta formale da parte di Autovie Venete che gestisce la tratta autostradale locale.

Quel logo infatti era troppo vicino all'autostrada A4 e nei pressi di un casello, tanto da arrecare disturbo ai guidatori. Del resto la legge parla chiaro, "lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale". Richiamando l'articolo del codice della strada che disciplina la pubblicità sulle strade e sui veicoli, quindi, è stato imposto al colosso del mobile di rimuovere l'insegna che in realtà era stata piazzata quando il tratto non faceva ancora parte della rete autostradale ma era solamente un raccordo.