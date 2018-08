Louis Makepeace è un ragazzo inglese di 18 anni e vuole diventare un grande chef. Un sogno forse destinato a restare tale visto che il corso universitario a cui si era iscritto lo ha rifiutato dopo averlo etichettato come "rischioso per la salute e la sicurezza". Il motivo non ha nulla a che fare con il comportamento, ma con la sua altezza. Louis è affetto da nanismo: è alto 1,17 metri. Per l'istituto (l’Heart of Worcestershire College) è "troppo basso per entrare in una cucina perché potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza degli altri 14 studenti che potrebbero inciampare in lui". Louis sostiene che i responsabili del college lo abbiamo considerato "pericoloso" per gli altri 14 alunni e che rischiava di finire "calpestato da qualcuno e di disturbare così lo svolgimento delle lezioni".

Il 18enne ovviamente ci è rimasto molto male sostiene che i responsabili del college lo abbiamo considerato: “È stato molto umiliante", ha detto Louis che si era iscritto al corso di Ospitalità e Catering. LadBible scrive che inizialmente la sua domanda era stata accolta, ma poi è arrivata la doccia fredda. "L'istituto semplicemente non è preparato ad accogliere una persona con i miei problemi. Non è giusto, dovremmo tutti avere le stesse opportunità, invece ora mi vedo negato un diritto: poter fare quello che amo, cioè cucinare" dice l’aspirante cuoco. “Mi sento escluso dal mondo reale, questo è un duro colpo per la mia autostima e ora quando sono fuori di casa sono molto diffidente. Ho paura che le persone mi fissino, che ridano di me" evidenzia, affranto, il ragazzo.

La mamma, Pauline, 56 anni, sostiene inoltre che il referente del corso le avrebbe fatto chiaramente capire che non ha senso sostenere il corso visto che non gli sarebbe mai stato permesso di lavorare in una cucina del ristorante: “Questo è inaccettabile. Ci hanno detto che Louis sarebbe stato un pericolo per la sicurezza degli altri studenti e che sarebbe stato d'intralcio". Ed ora Louis teme che il suo le speranze di diventare uno chef sia finita: “È davvero sconvolgente. Dovremmo avere pari opportunità ma non mi è permesso fare qualcosa che amo fare. Hanno detto che sarei un rischio per la salute e la sicurezza e che avrebbero disturbato gli altri studenti e avrebbero ostacolato la loro strada, il che è stato davvero umiliante".