A Brescello, il paese nella provincia di Reggio Emilia dove vennero girati i film di Don Camillo, improvvisamente è crollata la statua di Peppone che si trova davanti al municipio. Il cedimento è avvenuto la mattina del 31 dicembre, a quanto pare quando un turista si è appoggiato per scattare una foto ricordo. Sul posto, al momento dell’incidente, c’erano diverse persone, chiaramente dispiaciute per l’accaduto. “È successo tutto in un istante – le parole, scrive Il Resto del Carlino, dell’assessore comunale Gabriele Gemma – e per fortuna nessuno si è fatto male. Non risultava che la statua fosse a rischio caduta. In passato non ha mai neppure traballato. Deve aver ceduto per problemi al basamento. Quel Peppone è lì da anni: alcuni si appoggiano per fare foto, ma abbiamo visto gente saltarci letteralmente sopra. E alla fine non ha retto…”.

Tornerà in piazza dopo la riparazione – Caduta la statua, i tecnici comunali hanno esaminato la situazione e, dopo un iniziale transennamento, hanno deciso di rimuoverla per evitare eventuali incidenti. Prima di rivedere Peppone al suo posto nella piazza sarà necessario aspettare un po’, il tempo di trovare qualcuno che possa ripararla. “Con un autocarro abbiamo recuperato Peppone – ha detto ancora Gemma – per trasferirlo in un magazzino. Il ripristino deve essere immediato. Già in questi giorni sarà studiato il sistema migliore per ancorare la statua al terreno. In brevissimo tempo la situazione tornerà quella di prima”. La statua di Peppone a Brescello, così come quella di Don Camillo, è in bronzo ed è stata realizzata da Andrea Zancani. Entrambe vennero posate nel 2001 su piazza Matteotti, in occasione del cinquantesimo anniversario del primo film della saga di Don Camillo. Le due opere ritraggono i due personaggi che si salutano a distanza.