Quando si viaggia è sempre buona regola non andare troppo di fretta anche quando ci si sposta con i mezzi pubblici. Lo ha capito a sue spese un giovane ventenne argentino suo malgrado protagonista di un assurdo quanto pericoloso incidente alla stazione ferroviaria della città di Merlo, nell'Hinterland di Buenos Aires. Per correre verso l'esterno del treno su cui si trovava, infatti, non ha fatto caso allo spazio tra convoglio e banchina ed è finito per rimanere con la testa incastrata tra carrozza ferroviaria e marciapiede. Nonostante il singolare incidente, con grande fortuna, il giovane, José Alejandro Centurion, non solo è riuscito a salvarsi ma addirittura ha riportato solo lievissime ferite che non hanno richiesto nemmeno il ricovero ospedaliero.

Il 20enne infatti è stato subito soccorso dagli altri passeggeri e dal personale ferroviario e poi dai vigili del fuoco che sono intervenuti tempestivamente e, con strumenti adatti e alcune manovre delicate, alla fine sono riusciti a estrarlo sano e salvo facendolo cadere sotto la carrozza dove c'erano altri pompieri pronti a prenderlo. Secondo quanto riportano i giornali locali, l'uomo sarebbe inciampato e caduto mentre lasciava il treno di corsa dopo aver litigato con un altro passeggero. La polizia ha raccontato però che l'uomo aveva anche bevuto e non aveva prontezza di riflessi quando è avvenuto il fatto.