Drammatico incidente quello avvenuto nella mattina di oggi, martedì 13 febbraio, lungo l'autostrada Lubiana – Trieste, a due passi dal valico di Fernetti e subito dopo Sesana. Secondo le prime ricostruzioni, riportate dal sito locale 24ur.com, un camion cisterna che stava percorrendo il tratto fra Gabrik e Dane in direzione Trieste, sarebbe impattato contro altri tre autoarticolati incolonnati al casello autostradale. Il mezzo pesante che trasportava nafta è andato a fuoco dopo l’impatto e le fiamme hanno avvolto anche altri due mezzi pesanti coinvolti nello schianto. Carbonizzato il conducente del camion cisterna che trasportava la nafta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre trenta, per spegnere l'incendio e il tratto autostradale è stato chiuso per oltre un'ora in entrambe le direzioni. Secondo i primi accertamenti, la presunta causa dell'incidente sarebbe l'eccessiva velocità. A riportare la notizia anche l'agenzia "Servizi Slovenia" in questo post pubblicato immediatamente su Facebook