Vigilia di Natale finita in tragedia. A Trieste, una ragazza di 26 anni è morta a causa di un incidente stradale. K. J. sono le iniziali del suo nome. La giovane, di origine serba ma residente a Trieste, ha perso la vita ieri sera a Trieste schiantandosi con il suo scooter. La ragazza, secondo quanto conferma la Polizia stradale intervenuta sul posto, ha perso probabilmente il controllo del mezzo dopo aver urtato il cordolo del marciapiede e essere finita poi contro un albero. L'urto è stato fatale: la giovane ha fatto un volo di circa 5 metri. Sul posto, oltre all'ambulanza del 118, è intervenuta la polizia stradale.

Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarla: la ragazza è morta sul colpo. L'incidente è avvenuto attorno alle 23, poco dopo l'uscita della Galleria di Montebello in direzione di Valmaura. La Polizia ha avviato le pratiche per risalire alla famiglia della giovane donna, che ancora non è stata informata di quanto è accaduto.