Dramma in un quartiere popolare di Trieste, dove un uomo di 90 anni è accusato di aver ucciso un quarantatreenne, suo coinquilino, e di aver tenuto il corpo nascosto in casa per giorni continuando a vivere nell'abitazione nonostante il cattivo odore. Il cadavere della vittima è stato rinvenuto due mattine fa. La polizia ha arrestato T.L., 90 anni. Le prime indagini svolte hanno consentito di accertare come tra la vittima e l'indagato fossero insorti da tempo dissidi che spesso sfociavano in accese liti. Il 43enne, come emerso durante l'ispezione esterna condotta dal medico legale, è stato colpito da pugnalate al petto e alla gola mentre era disteso a letto, probabilmente nel sonno, dal momento che indossava la sola biancheria intima e non sono stati rilevati segni di colluttazione né di effrazione. Il cadavere dell'uomo giaceva supino ed era stato coperto da un mucchio di vestiti, non solo per occultarne la vista, ma anche per cercare di evitare che l'odore si diffondesse.

L'ultima accesa discussione tra i due uomini è stata udita dai vicini di casa il giorno dell'omicidio. Inoltre, nella mattina dell' 8 agosto, T. L. aveva comprato dei farmaci per curare delle evidenti ferite da taglio alla mano sinistra in una farmacia della città. L'anziano è poi rimasto all'interno dell'abitazione, nella stanza accanto a quella nella quale si trovava il cadavere del 43enne, per quasi una settimana, malgrado il persistente cattivo odore che ormai aveva interessato l'intero edificio, tanto che alcuni condomini avevano deciso di chiamare i Vigili del Fuoco e la polizia municipale per effettuare un controllo. Controllo che ha poi portato al ritrovamento del corpo del 43enne.