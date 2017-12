"Raccolta di giochi usati per i bambini italiani meno fortunati". L'iniziativa, che sta facendo ovviamente discutere, è stata organizzata da Lorenzo Giorgi, assessore al Commercio del Comune di Trieste eletto in una lista di Forza Italia, che ha lanciato dal suo profilo Facebook la proposta specificando – chissà per quale ragione – che i doni verranno indirizzati solo a bimbi italiani.

La notizia e il carattere discriminatorio dell'appello ovviamente non è passato inosservato, tanto che nel giro di poche ore Giorgi è stato sommerso da critiche ed è stato anche costretto a rimuovere il post. Il politico aveva scritto: "Ritorna la Befana!!In piazza Ponterosso il Mercatino che sposa solidarietà, commercio ed educazione stradale. Raccolta di giochi usati per i bambini ITALIANI meno fortunati".

Non si è fatta attendere la replica della Caritas triestina, che ha espresso "il più vivo rammarico per le dichiarazioni dell’assessore Giorgi riguardo l’esclusività riservata ai bambini italiani circa la raccolta doni", dichiara il direttore don Alessandro Amodeo, sottolineando come con l'iniziativa "si appoggia un’associazione politica già dedita in altre circostanze a queste singolari distinzioni, una per tutte le raccolte alimentari a beneficio esclusivo degli italiani". Il riferimento è a Forza Nuova, protagonista in passato di altre iniziative discriminatorie.